Youtuber é encontrado enterrado e morto na casa de amigos

O influenciador digital Carlos Henrique Medeiros foi encontrado morto, no último sábado, 30. O corpo estava enterrado no quintal de vizinhos, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As informações são do G1.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão temporária do casal que morava no imóvel, por suspeita de envolvimento na morte de Carlos.

A Delegacia de Itapecerica investiga se a morte do youtuber foi assassinato ou acidental.

Nesta segunda-feira, 1º, o delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, titular da delegacia de Itapecerica, disse que o homem e a mulher se apresentaram espontaneamente, no domingo, 31. Eles teriam dito que Carlos usou drogas e teve um ataque cardíaco e morreu.

“O casal contou que o amigo teve uma overdose por cocaína e morreu. Aí ficou sem saber o que fazer e decidiu enterrar o corpo no quintal. Mas só o resultado do laudo poderá apontar qual foi a causa da morte: se foi acidental por droga ou se ele foi assassinado – comentou o delegado. A investigação apontou que, inicialmente, não havia marcas de violência, faca ou tiro no corpo de Carlos. No entanto, o caso foi registrado preliminarmente como homicídio na Delegacia de Itapecerica da Serra e será encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade.

Imagem: Reprodução/Redes sociais