Youtuber pede ajuda de seguidores para nomear carro de R$ 1,4 milhão

Apesar da pouca idade, aos 24 anos, o youtuber Pedro Rezende possui um hobby que custa caro. Dono do canal RezendeEvil, que tem mais de 29 milhões de inscritos, o jovem é apaixonado por carros de luxo.

O influenciador usou as redes sociais para compartilhar sua nova aquisição: um Audi R8 motor V10, avaliado em mais de R$ 1,4 milhão. No Instagram, Rezende mostrou para os seus mais de 10,2 milhões de seguidores a foto do veículo recém comprado.

“Amém meu Deus!! Mais uma conquista!! ❤️ o vídeo esta no canal… Esse é meu carro novo!! Audi r8 monstro!”, escreveu o paranaense.

Nos Stories da mesma rede social, ele pediu ajuda dos internautas para dar um nome ao novo brinquedinho. “Vou mostrar para vocês os detalhes aqui e vocês vão me falar, o que ele parece? Qual nome?”, questionou Rezende.

Antes de trocar o possante, Rezende vendeu seu carro anterior, uma McLaren 540, avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Garagem cheia

De acordo com o Extra, o youtuber tem um patrimônio estimado em R$ 25 milhões, contado com outros carros de luxo em sua garagem, além de já ter presenteado familiares com veículos importados.

Rezende ainda tem uma Ferrari 458, que custa hoje entre R$ 1,5 milhão e R$ 1,9 milhão, um Porsche Carrera 4S, de 874 mil, e um Audi R8 Spyder, entre 700 mil e 800 mil.

Ele presenteou seus pais com carros luxuosos. Para a mãe, deu um Jaguar e-Pace, com valor entre R$ 280 mil e R$ 320 mil, enquanto para o pai, escolheu o modelo BMX série 8, que custa em torno de R$ 900 mil.

Fonte: Metropoles