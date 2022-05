YPIRANGA-RS X REMO | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 23.05.2022

Na noite desta segunda-feira (23) o Clube do Remo vai encarar o Ypiranga pela sétima rodada do Brasileirão da Série C, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, ás 20h.

A partida de logo mais vale uma vaga no G8 da Série C. O clube azulino caiu quatro posições no resultado atual e ocupa a 9° colocação do campeonato com 10 pontos, já o Ypiranga está ocupando a 13° posição com nove pontos.

O jogo será transmitido pela equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Jornalista: Marina Moreira