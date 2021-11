Yudi Tamashiro pede Mila em casamento: ‘Ela disse sim’

Yudi Tamashiro e Mila, do hit Tá Ok, estão noivos. A notícia foi compartilhada pelo próprio apresentador nas redes sociais.

“Ela disse sim. Deus é a prova que o nosso amor pode superar tudo, porque hoje Ele é o centro do nosso relacionamento. Estou sem acreditar que vou casar com meu primeiro amor desde dos meus 7 anos de idade”, escreveu Yudi.

“Hoje, vejo que Deus nunca esquece os nossos pedidos mais sinceros com o coração aberto. No tempo certo as coisas acontecem. Amor, @eumila, te amo muitão”, completou.

O artista ainda exibiu as alianças do casal e mostrou uma tatuagem que tem na mão em homenagem para a noiva: “Eu amo amar Camila”, diz a frase.

Nos comentários, a cantora retribuiu a declaração de amor: “Te amo”.

Yudi e Mila assumiram o namoro no dia 31 de agosto deste ano. Eles já tinham tido um relacionamento quando eram mais novos e retomaram o romance em 2021.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram