Zagueiro desfalca o Remo por duas semanas; Uchôa cumpre suspensão contra o Guarani

Pelas próximas duas semanas o técnico Paulo Bonamigo não vai contar com o zagueiro Rafael Jansen. Após deixar o jogo da última quarta-feira, com o Vitória, com dores na região da virilha, a lesão foi confirmada na final da semana passada. Rafael Jansen está com dores na virilha esquerda e é mais um a integrar o “time” no departamento médico azulino. Além dele, já estavam fora de combate os laterais Wellington Silva e Marlon. Wellington está com uma lesão grau 1 na coxa esquerda e Marlon com uma lesão grau 2, também na coxa esquerda.

Outro desfalque da equipe é o volante Anderson Uchôa. Com três cartões amarelos, ele iria cumprir a suspensão automática contra o Avaí, no sábado. Porém, como a partida foi suspensa, ele vai precisar cumprir a penalidade nesta terça-feira, 22, contra o Guarani.

Por outro lado, o zagueiro Sueliton deverá estar entre os relacionados para o jogo. Após recuperar de uma pubalgia, ele está disponível para o técnico Paulo Bonamigo. Apesar disso, Kevem e Romércio vão formar a dupla de zaga azulina.

As únicas mudanças que poderão acontecer na equipe são os retornos de Felipe Gedoz e Lucas Tocantins. Caso isso aconteça, Jefferson e Rafinha devem sair do time. Assim, o Remo deverá enfrentar o Guarani com: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Vinícius Kiss, Lucas Siqueira e Rafinha (Felipe Gedoz); Jefferson (Lucas Tocantins), Renan Gorne e Dioguinho.