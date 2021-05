Zagueiro do Paysandu avalia o que é preciso fazer para conseguir o título do Parazão: ‘Não cometer erros’

Após cumprir suspensão, Denilson pode jogar a partida de volta contra a Tuna Luso

O Paysandu enfrenta a Tuna no domingo (23) precisando de uma vitória por três gols ou mais de diferença para conseguir o bicampeonato paraense. Se vencer apenas por dois tentos, a decisão será no pênaltis. Para o confronto, marcado para às 17 horas, na Curuzu, o time bicolor terá o retorno do zagueiro Denilson.

Ele ficou de fora do primeiro jogo para cumprir uma suspensão. Denilson contou como foi não ter participado da partida de ida e como está sendo a preparação para a decisão.

“Sempre difícil assistir e ficar de fora. Queria estar ali ajudando. Mas a gente vai trabalhar forte para reverter a situação. Aliás, desde que acabou o jogo estamos conversando muito. Não falta confiança. Estamos trabalhando bem. Vamos em busca da vitória. Sabemos que não é fácil, mas também não é impossível”, afirmou.

Segundo o zagueiro, o segredo está em não cometer erros iguais aos que fizeram a Tuna vencer o primeiro confronto por 4 a 2, no Souza.

“Acredito que nossa equipe chegou na nossa final por ter méritos. Só não cometer os mesmos erros, vamos conseguir a vitória e o título”, disse.