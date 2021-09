Zagueiro do Remo tem nome publicado no BID e pode estrear contra o Avaí

Edu vem por meio de empréstimo para o Leão de Antônio Baena

O nome do zagueiro Edu, 21 anos, foi publicado na tarde desta terça-feira (14) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atleta chegou por empréstimo junto ao Athletico-PR para a sequência da Série B do Brasileirão. O zagueiro disputa posição com Rafael Jansen. Kevem, Romércio, Fredson e agora Marlon, que é lateral-esquerdo de origem, mas tem atuado na zaga titular.

Edu já está treinando junto ao elenco azulino há quase duas semanas. O zagueiro pode ser uma das opções do técnico Felipe Conceição na partida contra o Avaí, nesta quinta-feira (16), às 21h30, no estádio do Baenão. O confronto terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e no YouTube de O Liberal.

