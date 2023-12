Zagueiro sofre parada cardíaca em jogo do Campeonato Inglês

O zagueiro galês Tom Lockyer, de 29 anos, capitão do Luton Town, sofreu “uma parada cardíaca em campo”, neste sábado (16), durante uma partida da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. De acordo com o clube, o atleta “já estava respondendo quando foi retirado de maca” e está atualmente “estável”, sendo submetido a exames no hospital.

Lockyer desmaiou em campo aos 14 minutos do segundo tempo da partida fora de casa contra o Bournemouth, precisou ser atendido durante 15 minutos e acabou sendo retirado sob aplausos do público. Em meio à tensão com a situação, o duelo foi suspenso com 1 a 1 no placar, no Vitality Stadium.

– Nosso departamento médico confirmou que o capitão sofreu uma parada cardíaca em campo, mas já estava respondendo quando foi retirado de maca. Ele recebeu tratamento adicional dentro do estádio. Agradecemos mais uma vez a todos pelo apoio, preocupação e mensagens carinhosas para Locks – disse uma mensagem do Luton Town.

De acordo com o clube, “Tom foi transferido ao hospital” e era “possível assegurar” que o quadro de saúde dele era estável e que atualmente ele estava “sendo submetido a mais exames com sua família ao lado”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/SkyNews