Zambelli discute com Lindbergh: “Não honra o que tem no meio das pernas”

Nesta segunda-feira (9), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) discutiram Câmara dos Deputados depois que o petista chamou a parlamentar de “terrorista”. Zambelli reagiu e falou que o deputado “não consegue honrar nem o que tem no meio das pernas”.

– Primeiro, esse pessoal da esquerda não tem coragem de falar e depois ficar no plenário, né. Fala e sai correndo. Quer dizer, é um homem que não consegue honrar nem o que tem no meio das pernas. (…) Agora, vamos dizer por que você falou de mim daquele jeito? Porque eu te perguntei se Hamas é terrorista, e você não foi homem o suficiente de dizer que o Hamas é terrorista – rebateu.

Em seguida, ela criticou Lula (PT), chamou Lindbergh de “lindinho” e citou a lista da Odebrecht.

– Sabe por que? Porque você e o terrorismo andam assim, olha. Você, o terrorismo e a lista da Odebrecht. Lindinho, lindinho, querido lindinho, vocês, a lista da Odebrecht e o terrorismo andam de mãos dadas. O seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e que apoiam o terrorismo. (…) Eu estou com 11 familiares em Israel. (…) Eu tenho tios que estão dentro de um quarto de aço blindado porque estão caindo bombas ao redor do local onde eles estão. Então, sinceramente, eu não estou preocupada se algum sem vergonha, vagabundo, aponta o dedo para mim para falar da minha forma de ser. E principalmente os machões, que têm lista na Odebrecht chamados de “lindinho”. Esse tipo de gente não me preocupa. O que me preocupa é o povo daqui do Brasil ficar tão enganado com essas pessoas que simplesmente não têm coragem de dizer que o Hamas é terrorista. (…) Eu estou sendo atacada porque sou de direita. Eu estou sendo atacada porque sou uma mulher.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Câmara dos Deputados