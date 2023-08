Zambelli diz não temer cassação: “Verdade aparece com o tempo”

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que não teme a cassação de seu mandato. Ela deu declarações durante uma coletiva, nesta quarta-feira (2), após ser alvo da Operação 3FA, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para esclarecer a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

– Não temo nada. Estou de consciência tranquila. Sei que a verdade aparece com o tempo – afirmou a parlamentar.

Zambelli é investigada por supostamente contratar o hacker Walter Delgatti para fraudar as urnas eletrônicas e tentar inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme relato do hacker.

A PF fez buscas e apreensões em endereços de Zambelli, como o gabinete parlamentar e o apartamento funcional dela, em Brasília. Um chaveiro foi chamado pela PF com a tarefa de abrir um cofre no apartamento.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube Câmara dos Deputados