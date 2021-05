Zé Felipe defende Virginia sobre ter uma babá: ‘Qual é o problema?’

Zé Felipe saiu em defesa da mulher, Virginia Fonseca, grávida do primeiro filho do casal, a respeito dos ataques que a inflenciadora vem recebendo, após ela dizer que contrataria uma babá para ajudar nas tarefas com o bebê.

“Eu estou vendo a galera falar sobre ter babá, aí. Sempre tive babá e o meu pai e a minha mãe nunca foram menos presentes por causa disso. Se você pode der uma babá, graças a Deus, para te auxiliar a semana inteira, qual é o problema, gente?”, questionou o cantor.

No último mês da gestação, Virginia já havia dito nas redes que a profissional vai trabalhar 24 horas por dia. “A babá que a gente contratou vai ficar de segunda a sexta 24 horas. Sábado e domingo ela tem livre, só que, caso a gente precise de sábado e domingo, ela tem disponibilidade”, disse ela.

Ainda na web, Virginia contou nesta sexta-feira (14), que foi ao médico e que já está com um dedo de dilação. A criança, no caso uma menina, que vai se chamar Maria Alice, deve chegar ao mundo nos próximos dias.

Fonte: R7/ Foto: Reprodução/Instagram