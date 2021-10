Zé Felipe expõe vida amorosa de João Guilherme: ‘Parece que chifre é verdade’

Cantor também contou que o irmão dormiu em um motel e comentou que ele está aproveitando a vida se solteiro após terminar com Jade Picon

Conhecido nas redes sociais como Maria Fifi, o cantor Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, ao comentar sobre os rumores de que a influenciadora digital Jade Picon traiu seu irmão, o ator João Guilherme, com o influenciador Gui Araújo. “Parece que o chifre mix do João Guilherme é verdade, só que ele não está muito preocupado não, porque ontem ele dormiu no motel. O menino está igual solução de bateria, onde ele cai, ele come tudo”, disse o filho de Leonardo nos stories do Instagram. Além de comentar sobre a vida amorosa do irmão, ele expôs o ator divulgando uma foto dele deitado em uma cama de motel. Antes disso, ele comentou: “Fofoca do dia é: João Guilherme não para. Tem que tomar cuidado, se vê ele na rua já tampa a bunda que ele está pegando todo mundo”.

Os boatos de que Gui viveu um affair com Jade começaram após o influenciador, que está confinado em “A Fazenda 13”, comentar com Sthe Matos e Dynho Alves sobre uma ex que não podia citar o nome. O peão escreveu supostamente o nome de Jade Picon com o dedo em cima do cobertor e o assunto repercutiu nas redes sociais. Sthe ficou chocada ao entender de quem Gui estava falando e Dynho comentou: “Com esse cara não dá não”. Quando o vídeo viralizou, o nome de João Guilherme foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e ele se manifestou sobre o assunto. “O resumo é: não sei sobre o assunto então não posso realmente opinar, não tenho contato com minha ex, então não vou perguntar”, escreveu na rede social. Sobre as especulações de que foi traído, ele apenas acrescentou: “Todo mundo é e quem não foi um dia vai ser”. O relacionamento de Jade com o filho de Leonardo chegou ao fim em agosto deste ano.

Fonte JP