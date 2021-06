Zé Felipe revela que está com carrapato, e não com sarna

Zé Felipe mostrou em suas redes sociais como estão as picadas que surgiram no seu corpo causadas por uma reação alérgica, que inicialmente foi diagnosticada como sarna. No vídeo, o cantor explicou que na verdade está com Micuim, ou seja carrapatos-estrelas.

“Pensa em uma coceira?”, disse ele, enquanto mostrava parte do tórax e das pernas cheias de picadas.

Na sequência, o marido de Virginia Fonseca contou que não estava com sarna. “Não é sarna, não. É Micuim. Para quem não sabe, Micuim é aquele carrapato de mato, de roça, que sai quando se corta o capim. Hoje achei três já mortos, porque tomei quatro injeções para alergia. Morreram todos e só arranquei”, contou ele.

Por fim, ele falou sobre o que tem feito para se livrar dos carrapatos. “Sempre fui para a roça. Com vinte e três anos pego micuim?”, disse. “Passei um sabonete de enxofre, que é a mesma coisa que passar um pedaço de b**** no corpo. Passei aquele shampoo para piolho e tomei dois dias de ivermectina. Ainda vou tomar mais um”, completou.

Fonte: R7/Foto: Divulgação/Instagram