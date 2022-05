Zé Felipe xinga internauta após comentário sobre Virgínia Fonseca

Zé Felipe se estressou com seguidor após abrir uma caixa de perguntas no Instagram. A situação aconteceu nesta sexta-feira (27).

“Túlio falando que a Virgínia é autoritária… E aí, o que você acha disso?”, perguntou o internauta.

“Primeiramente eu não sei nem quem é Túlio! E segundamente, pode ir tomar no c*, viu, Túlio?”, respondeu Zé Felipe.

Após a polêmica, o cantor se desculpou pela grosseria, em público: “É, Túlio, andei conversando aqui, você me desculpa ter mandado você tomar no c*! Ela é mesmo autoritária, manda em mim, difícil! Ô menina difícil, desculpa viu, Tulinho?”, disse, enquanto Virgínia ria atrás.

O cantor também fez Virgínia devolver um espelho de R$ 20 mil. Ele ficou indignado e gravou stories criticando o objeto, que segundo ele parece uma ‘tampa de caixão’.

Fonte: R7/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/@ZEFELIPECANTOR