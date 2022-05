Zé Neto alfineta Anitta em show e a internet reage em defesa

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, quis alfinetar a cantora Anitta no seu último show que ocorreu em Bonito, Mato Grosso do Sul. Durante o discurso, ele desmereceu o trabalho da funkeira:

“Sorriso, Mato Grosso, um dos Estados que sustentou o Brasil durante a pandemia”, diz o cantor no vídeo. “Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo, a gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta.”

Fãs e apoiadores da cantora a defenderam nas redes do ataque. Diversas pessoas mencionaram os feitos recentes da cantora, como show no Coachella e o reconhecimento mundial. Também foram relembradas diversas polêmicas do cantor, que supostamente já traiu sua esposa.

Após a repercussão online, Zé Neto se pronunciou em suas redes sociais: “Não falei o nome de ninguém, mas o engajamento tá top. Desculpe não responder todo mundo, é que eu tenho 23 shows esse mês (maioria esgotado). Então vou descansar aqui”.

Apenas em 2022, Anitta já quebrou vários recordes brasileiros: a cantora deu uma entrevista e cantou ao vivo no “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, se apresentou na premiação “Lo Nuestro”, alcançou o primeiro lugar no Spotify Global com “Envolver”, quebrou o recorde de maior estreia de disco por um brasileiro no Spotify com o álbum “Versions of Me”, se apresentou no palco principal do Coachella e foi capa da revista Billboard.

Fonte: R7/Foto Destaque: Anitta e Zé Neto. Reprodução/Instagram