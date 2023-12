Zé Neto: Carro invadiu contramão e colidiu com carreta, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, colidiu com uma carreta após invadir a pista contrária. O acidente registrado na noite desta terça-feira (5), na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais, envolveu ainda outros dois veículos.

De acordo com a PRF, o carro em que Zé Neto estava capotou após colidir contra uma carreta carregada com caixas vazias na altura do km 246 da BR-153. Três pessoas – incluindo o sertanejo – ficaram feridas em razão do acidente.

Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta (6), o cantor vai permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do acidente. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida. Zé Neto passou por mais exames nesta manhã, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente.

– Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio – diz a nota.

De acordo com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, para onde o cantor foi encaminhado, os exames apontaram fratura em três costelas e também foi necessária uma sutura no braço esquerdo.

O cantor Cristiano, parceiro de Zé Neto, divulgou um vídeo e afirmou que os primeiros exames do parceiro de palco não detectaram nenhum problema mais grave.

