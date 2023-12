Zé Neto sobre acidente: “Do carro, não sobrou nada”

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, falou sobre sua recuperação após o acidente que sofreu na BR-153. O artista está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). As informações são do G1 e do Fantástico, que irá exibir a entrevista neste domingo (10).

Zé Neto falou em “mais uma data de nascimento”, em razão de ter sobrevivido.

– Graças a Deus, só o susto mesmo e os aprendizados da vida. Com certeza, é mais uma data para se comemorar e mais uma data de nascimento, que vai ficar marcada para o resto da vida. Do carro, não sobrou nada. Mas estamos aqui inteiros, intactos. Um pouquinho machucados. Mas logo, logo de volta aos palcos para levar música e levar alegria, que é o que a gente sabe fazer – comentou.

O acidente aconteceu, na última terça-feira (5), em Fronteira, Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o carro em que Zé Neto estava capotou após uma colisão contra uma carreta. Outros dois veículos se envolveram no acidente, que deixou cinco pessoas feridas — incluindo o sertanejo.

