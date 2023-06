Zé Vaqueiro é atração mais aguardada no São João de Marituba 2023 que começa nesta quarta-feira (14)

Já é nesta quarta-feira (14), o “São João de Marituba- Nos Trilhos da Nossa Cultura”, o evento será realizado na Praça da Matriz. A programação inclui apresentações de grupos de dança, quadrilhas, shows musicais, barracas de comidas típicas, carimbó e muito mais.

Entre as atrações, a mais esperada é a da presença do cantor pernambucano Zé Vaqueiro, um dos grandes forrozeiros da atualidade. O cantor será a principal atração da abertura desta quarta-feira (14).

Neste ano o São João de Marituba também terá atrações como Wanderley Andrade, Banda AR 15, Tropa do Forró, Daniel do Acordeon e o rei do Carimbó, Bia Cantão e Pinduca.

Foto: Ary Brito

Serviço:

“São João de Marituba – Nos Trilhos da Nossa Cultura”

De 14 a 18 de Junho

Local: Praça da Matriz

14 de Junho (Quarta-Feira)

Abertura Oficial

Cantor André Braga

DJ Ágatha

Cantor Willi Lima

Zé Vaqueiro

15 de Junho (Quinta-feira)

Grupo Originais do Carimbó

Grupo de Toada os Encantos do Sol

Quadrilha Cômica As Apimentadas do Mário Couto

Quadrilha Cômica As Caricatas da Roça

Pinduca

Tropa do Forró

16 de junho (Sexta-feira)

Quadrilha Infantil Lírio Junino

Quadrilha Roceiros da Colônia

Quadrilha Meninas Brilhantes

Grupo Dançart

Grupo Toadas Guerreiros do Boi

Grupo Parafolclórico Jardim da Rosas

Cantora Jamylle Araújo

Wanderley Andrade

17 de junho ( Sábado)

Quadrilha Encanto dos Brotinhos

Quadrilha Sensação Maritubense

Quadrilha Encanto Junino

Quadrilha Cheiro Cheiroso

Quadrilha Renovação Junina

Quadrilha Guardiões Juninos

Quadrilha Alegria Junina

Quadrilha Roceiros do Amor

Quadrilha Roceiros da Juventude

Cantor Daniel do Acordeon

18 de junho (Domingo)

Grupo Misturado Junino

3ª Colocada

2ª Colocada

1ª Colocada

Premiação das Campeãs

Cantora Bia Cantão

Banda AR15

A programação iniciará às 20 horas, prosseguindo até as 02h30 da madrugada, diariamente.

Foto Destaque Instagram/Reprodução