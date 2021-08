Zeca Pagodinho é internado com covid-19 no Rio de Janeiro

Zeca Pagodinho está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com covid-19. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa da unidade médica.



De acordo com o boletim deste domingo (15), o cantor deu entrada no sábado (14) e ‘apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio’.

Zeca já tomou as duas doses da vacina. No início de julho, o sambista fez um apelo para que as pessoas tomassem as doses necessárias para se imunizar. “Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos”, disse Zeca.

Fonte: R7/Foto: Divulgação