Zeca Pagodinho recusa foto com fã de manhã: ‘Uma hora dessas?’

Nesta quinta-feira (22), um fã publicou um vídeo que mostra o cantor Zeca Pagodinho se recusando a tirar uma foto com ele. O registro foi feito por Gustavo Correa, em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ao recusar o pedido, o artista apontou o horário em que seu admirador fez o pedido.

– Ah, que isso? Uma hora dessas? – falou o artista.

Gustavo riu. Ele afirmou que não ficou magoado por causa da atitude do cantor.

– Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, sou muito fã e entendo super a parte dele. Gente, releva. Ele deve estar de ressaca. Quase onze da manhã e gente pedindo para tirar foto com o cara… ressaca braba – disse o fã.

Já nas redes sociais, várias pessoas criticaram Zeca Pagodinho. No entanto, alguns usuários também demonstraram compreensão e brincaram com a situação.

– Seu erro foi não ter oferecido uma gelada primeiro – apontou um.

– Cadê a humildade – questionou outro.

– Eu trabalhei com o filho dele, a família é super simpática e simples. Pode ser porque o cara já veio filmando sem pedir. Cada um com seus problemas – escreveu mais um.

Fonte: Pleno News

Foto: Daniel Pinheiro / AgNews

As informações são do canal Splash, do UOL.