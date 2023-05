Zelensky desembarca na Itália para encontrar o papa Francisco

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi recebido neste sábado (13) com honras militares pelo chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, com quem iniciou sua agenda em Roma, que inclui também encontros com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o papa Francisco.

Mattarella recebeu o mandatário ucraniano no pátio do Palácio do Quirinal, sede da Presidência, onde Zelensky recebeu as honras militares e onde foram ouvidos os hinos dos dois países, além de hastear a bandeira da Ucrânia.

Mattarella confirmou o total apoio da Itália à Ucrânia em termos de ajuda militar, financeira, humanitária e de reconstrução, a curto e longo prazo porque, disse, “não estão em jogo a independência e a integridade territorial da Ucrânia, mas também a liberdade das pessoas e a ordem internacional”, segundo fontes do Quirinal.

Zelensky, por sua vez, insistiu que “a paz deve restaurar a Justiça e o direito internacional”, por isso “deve ser uma verdadeira paz e não uma rendição”, segundo as mesmas fontes. Após o encontro com o chefe de Estado italiano, Zelensky dirigiu-se ao palácio Chigi, onde se encontra reunido com Meloni.

O encontro com o papa Francisco, por sua vez, ocorre em meio à missão de paz vaticana anunciada pelo pontífice no voo de volta de sua recente viagem à Hungria e da qual ainda não se conhecem os detalhes, embora uma fonte do Vaticano tenha dito à imprensa russa que o encontro “não está diretamente relacionado”.

Será a primeira entre os dois desde o início da guerra, embora já se conheçam porque Francisco recebeu o presidente ucraniano em audiência no dia 8 de fevereiro de 2020. A capital italiana se protegeu para a visita e as forças de segurança maximizaram as medidas de segurança com mil agentes mobilizados.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/QUIRINAL PALACE PRESS OFFICE