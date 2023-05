Zelensky diz estar aberto a ouvir iniciativas de paz; saiba mais

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou, neste domingo (14), aberto a ouvir as iniciativas para alcançar a paz na guerra de agressão russa, mas destacou que estas devem se basear no plano de dez pontos apresentado por Kiev.

– Em primeiro lugar, a guerra está decorrendo em nosso território e, portanto, qualquer plano de paz que exista deve poder referir-se a uma iniciativa ucraniana que foi apresentada na Indonésia na cúpula do G20 – declarou durante uma entrevista coletiva conjunta com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Sobre os Estados que apresentaram suas propostas, entre eles o Brasil, país a que se referia a pergunta, ele afirmou que a Ucrânia não precisa de muitos planos.

– Temos uma guerra que ocorre apenas em nosso território e, por isso, estamos dispostos a ouvir as iniciativas de qualquer país, e não apenas ouvi-las – ressaltando a importância de contar com a participação do maior número possível de Estados em sua proposta de cúpula para a paz com base em seu plano de dez pontos.

Ele reiterou que seu país está disposto a debater qualquer proposta, mas apenas na plataforma oferecida pela Ucrânia.

Scholz, por sua vez, enfatizou seu total apoio à Ucrânia, que, acrescentou, “está pronta para a paz”.

No entanto, a Ucrânia exige que “isso não pode significar simplesmente congelar a guerra e formular uma paz ditada pela parte russa”, acrescentou.

– Se trata de um ataque imperialista ao território da Ucrânia e a paz e a segurança na Europa estão ameaçadas – advertiu.

Para que se possa falar de paz, deve ficar claro que “a Rússia deve retirar suas tropas, sem as quais não será possível”, acrescentou.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução