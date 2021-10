Zélia Duncan debocha da Bíblia: “Pode sapatão e pode v****”

Homossexual assumida e ativista das causas LGBTQUIA+, a cantora Zélia Duncan fez uma publicação controversa em suas redes sociais nesta quinta-feira (28). No stories do Instagram, a cantora postou a foto de uma Bíblia rabiscada com as frases “pode sapatão” e “pode v****”.

Na legenda, havia a frase “Pronto!!! Agora tá (sic) na Bíblia”, debochando do fato de os cristãos crerem no que está nas Escrituras e refutarem o que não está.

A atitude da cantora veio em meio à polêmica com o jogador de vôlei Maurício Souza, acusado de homofobia por não concordar com a bissexualidade do novo Superman. No Twitter, a artista compartilhou várias publicações que condenavam o atleta. Ela mesma chegou a postar uma imagem em que Maurício leva uma bolada no rosto com a legenda “Homofobia é crime, é bola fora”.

Fonte: Pleno News