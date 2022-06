Zequinha Marinho e Toni Cunha lançam pré-candidaturas neste sábado em Marabá

O pré-candidato ao cargo de Governador do Pará, senador Zequinha Marinho (PL), participará do lançamento de sua pré-candidatura, neste sábado (4), às 19h, durante um evento na Câmara Municipal de Marabá, no sudeste do Pará, de olho nos votos de oposição a Helder Barbalho (MDB) e com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na mesma reunião, Toni Cunha (PSC) também lançará sua pré-candidatura a deputado estadual. O político foi eleito vice-prefeito de Marabá, ao lado de Tião Miranda, em 2016. Já na eleição de 2018, Toni Cunha alcançou uma votação expressiva, com o apoio do atual prefeito de Marabá, mas rompeu com o antigo aliado e se tornou o maior desafeto de Sebastião Miranda.

Nas eleições de 2020, Toni Cunha enfrentou o ex-aliado, porém foi derrotado, na disputa pelo cargo de prefeito de Marabá. Na época, Tião Miranda obteve 74,07% e Toni Cunha 6,79%. O delegado licenciado da Polícia Federal (PF) se tornou uma voz dissonante de Helder Barbalho a quem tece duras críticas e faz diversas denúncias de supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos.

Os pré-candidatos Zequinha Marinho e Toni Cunha, em seus discursos, deverão defender as pautas conservadoras “de olho” nos votos bolsonaristas de Marabá e Região do Carajás. Os dois políticos enfrentarão uma missão difícil porque, embora o governo Helder tenha sido marcado por diversos escândalos de desvio de recursos públicos durante a pandemia, o atual governador possui uma aceitação eleitoral na casa de 60% dos votos válidos no Estado do Pará.

Fonte: Pedro Souza/Portal Debate