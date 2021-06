Zezé Di Camargo gasta R$ 2,5 milhões em iate; confira as fotos do iate milionário do cantor sertanejo

Em uma transação milionária, o cantor Zezé Di Camargo se tornou um dos cotistas de um iate, modelo Ferretti 80 Luxury, com 80 pés e 4 suítes, considerado o maior barco de cotas da América Latina. O exemplar pertence a Iate Marine, de Balneário Camboriú, especializada em cotas náuticas de luxo, sendo a maior neste segmento e está ancorado na Marina Tedesco. O investimento foi de cerca de R$ 2,5 milhões — a embarcação vale cerca de R$ 8 milhões.

Conforme explicou o CEO da empresa, Rodrigo Vieitez, o sertanejo adquiriu a segunda cota do iate, num total de quatro disponíveis, e terá todos os benefícios que o compartilhamento náutico permite, como serviço a bordo, contando com um chef de cozinha, manutenção e gestão da embarcação, dividindo os custos com os demais proprietários. Rodrigo informou que, inicialmente, o cantor pensava em adquirir um barco sozinho, mas que as vantagens da cota náutica o atraíram, além dos valor ser bem menor.