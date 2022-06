Zezé Di Camargo questiona TSE sobre transparência nas urnas

Zezé Di Camargo aproveitou uma publicação da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) para questionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acerca do método utilizado nas eleições. Em trecho da entrevista concedida ao programa Direito Ao Ponto, da Jovem Pan News, a deputada é questionada sobre o porquê das dúvidas quanto ao processo eleitoral, haja vista que ela foi eleita no último pleito.

– Eu tenho dúvidas, e mais do que ter dúvidas, eu tenho direito a ter dúvidas. É um direito meu, inclusive como eleitora – disse em resposta ao jornalista Graciliano Rocha.

Zezé, por sua vez, se manifestou no Instagram da parlamentar.

– Devolve a pergunta pra esse jornalista e o TSE, se eles tem problemas com transparência?!! Por que será q o TSE briga tanto pra não deixar auditar as urnas?!! – indagou o sertanejo.

Zezé apoia a implementação do voto impresso auditável. No ano passado, à vésperas das manifestações a favor do sistema, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais explicando em que consiste o voto auditável e convocando as pessoas para os atos.

– É muito estranho as pessoas não quererem isso. Apenas uma meia dúzia de pessoas que vão conferir se a máquina realmente computou […] Esquece isso de direita e esquerda. O brasileiro cidadão tem direito de saber se aquele número que ele digitou é o que está sendo computado – declarou na época.

Fonte: Pleno News

Foto: Leo Franco / AgNews