Zilu Godoi briga com ex-cunhada na web: ‘Não fale dos meus filhos’

Zilu Godoi e Cleo Loyola, mãe do filho mais velho de Luciano Camargo, trocaram algumas alfinetadas no Instagram, nesta quinta-feira (15). Isso aconteceu após Cleo criticar um post da ex-mulher de Zezé Di Camargo, no qual ela desabafa sobre sua relação com os três filhos e como sua briga judicial com o sertanejo, após divórcio, nunca interferiu na relação do trio com os pais.

“Muita gente veio me perguntar se eu não vou falar sobre o que a Zilu postou. Eu não sou puxa-saco de ninguém, mas a Zilu é mãe e defende os filhos como eu defendo os meus. Essa história dos filhos dela não terem ficado contra ela é um pouco contraditório, né? Foi o próprio advogado do ‘Zé Botinha’ (Zezé) que colocou nas redes sociais e deu entrevista para jornalistas. ‘Não falei que você ia ficar na minha mão, Zilu? Eu que mando’ (imitando Zezé). Mãe defende os filhos, acabou e pronto. Eu não duvido nada que daqui a pouco a Zilu não esteja agarrada com a amante do ‘Zé Botinha’ (Graciele Lacerda) por causa dos filhos”, disse Cleo Loyola.