Zilu perde ação de revisão de bens contra Zezé: ‘Me deu pouca coisa’

Empresária lamentou postura do ex após decisão da Justiça: ‘Está usando as redes sociais pra tripudiar em cima de mim, não é certo’

Zilu lamentou decisão da Justiça, mas reconheceu que errou ao assinar documentação

A briga na Justiça entre Zilu Godói e Zezé Di Camargo finamente chegou ao fim, nesta quinta-feira (8). A empresária, que pedia a revisão dos acordos de divisão de bens, gravou um vídeo, no YouTube, para contar que o ex-marido ganhou o processo.

Zilu lamentou a decisão da Justiça e deu detalhes da conclusão da ação, alegando que recebeu menos do que deveria do sertanejo depois do divórcio.

“Meus amores, vim aqui fazer um desabafo… Até porque, eu estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando, porque ontem tivemos notícia do processo e ele ganhou. A justiça do homem prevaleceu, mas a de Deus virá. Eu jamais entraria com processo se não tivesse certeza do que estava acontecendo na minha vida. Infelizmente, eu fui muito imatura, no momento da emoção, do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria. Tanto que uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões e eu teria direito a mais”, começou.

“Fazer o que né? Ele ganhou, realmente. Posso até recorrer pela terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isso, da minha maneira”, completou ela.

A empresária também disse ter ficado incomodada com a reação do ex-marido após a notícia da vitória na ação e ainda criticou o comportamento de Graciele Lacerda, atual mulher do sertanejo.

“Eu só queria que ele parasse de se autopromover por causa disso, ele falou que estava feliz, eu fico feliz por ele, porque tudo foi conquistado por ele, tudo é dele, não tem problema. Agora, ele e a mulher dele ficar usando as redes sociais pra tripudiar em cima de mim, não é certo. Estou muito chateada, não por ter perdido o caso, mas dá forma que ele está conduzindo a situação. É muito chato. Fica a dica.”

Por fim, Zilu reforçou que sabe que o erro foi dela, em assinar a documentação, e afirmou que “vai pagar pelo erro”.

Vale lembar que a empresária pediu na Justiça a revisão dos acordos de divisão de bens depois de ter se separado de Zezé, em 2014. Durante o processo, ela chegou a dizer que não recebe pensão do sertanejo há mais de dois anos e atual renda dela é resultado do próprio trabalho. Ela também recorreu da decisão por duas vezes, e, agora, desistiu de encarar o ex novamente na Justiça.