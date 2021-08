Zoom: crescimento da empresa é fraco após ‘boom’ com pandemia

Nesta segunda-feira (30), as ações da Zoom registraram queda de 12% depois que a fabricante de software de videochamadas divulgou os ganhos fiscais para o segundo trimestre.

Embora o relatório mostre que a plataforma superou as expectativas de analistas para o período, houve desaceleração no crescimento em relação ao trimestre anterior – o que era esperado, visto que houve um aumento drástico por conta da pandemia e a tendência natural é de desaceleração, uma vez que se alcança o pico.

De acordo com o relatório, a receita cresceu 54% ano a ano no trimestre, encerrado em 31 de julho. No trimestre anterior, a receita havia crescido 191%.

No próximo trimestre, o cenário projetado pela Zoom é de um crescimento mais modesto, de 31%.

A margem bruta aumentou para 74,4%, contra 72,3% no trimestre anterior. A disponibilidade de capacidade de um novo data center beneficiou a margem bruta da empresa no período.

Investimentos para próximo trimestre

Para o próximo período de três meses, a Zoom pretende adquirir o provedor de software de contact center em nuvem Five9, pelo valor de US$14,7 bilhões em ações.

O negócio veio depois que a plataforma conquistou milhões de novos usuários em decorrência do coronavírus – a pandemia fez com que as reuniões online aumentassem o que, consequentemente, subiu as ações da empresa.

A Zoom anunciou, ainda, o lançamento do Zoom Events, recurso que dará às organizações a capacidade de realizar reuniões online no modo premium.

A empresa também disse que investiu na fabricante de software de eventos Cvent, que buscava abrir capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês).

Segundo a rede CNBC, Kelly Steckelberg, chefe de finanças da Zoom, disse que a empresa agora tem 2 milhões de licenças para o serviço telefônico baseado em nuvem, o Zoom Phone. Há três meses, o montante era de 1,5 milhão.

