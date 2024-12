Agentes da Polícia ficam feridos durante acidente com viatura que caiu no igarapé, em Rondônia

Um grave acidente envolvendo uma viatura policial deixou dois agentes feridos, na sexta-feira, 06. O desastre se registrou no Km 952 da Rodovia BR-364, em Porto Velho, Rondônia. O veículo colidiu com uma mureta de proteção e caiu em um igarapé, gerando uma situação crítica para os seus ocupantes.

Os policiais estavam no caminho do distrito de Extrema, distante cerca de 300 quilômetros da área urbana da capital, quando perderam o controle da viatura. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O impacto deixou uma viatura capotada, com danos severos e o carro parcialmente submerso.

Um dos agentes sofreu fraturas na perna e precisou ser levado para uma unidade hospitalar para atendimento especializado. O outro policial foi resgatado em estado de choque, mas sem ferimentos graves. Ambos sob avaliação médica para monitoramento de sua recuperação.

A operação de resgate contou com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que isolaram uma área para facilitar os trabalhos. Um guincho foi utilizado para remover a viatura submersa.

Imagem: Reprodução/Portal do Ancorador