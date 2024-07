Bolsa Família de Julho liberado para os NIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, e 0!

À medida que o mês de julho chega, a expectativa cresce entre muitos brasileiros que dependem do Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do Brasil. Este é um período crucial para milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, buscando informações sobre o recebimento dos benefícios.

O programa não apenas oferece uma ajuda financeira regular, mas também executa pagamentos adicionais que podem fazer uma grande diferença no dia a dia das famílias beneficiadas. Aqui, vamos desbravar quem são os elegíveis a receber o auxílio em julho, assim como detalhar os adicionais que podem ser esperados.

Quem está qualificado para receber o Bolsa Família?

Destinado principal e essencialmente às famílias de baixa renda, o Bolsa Família tem critérios claros de elegibilidade. As famílias candidatas devem apresentar uma renda per capita não superior a R$ 218. A renda total do lar é dividida pelo número de membros para chegar a este cálculo. Adicionalmente, a aderência a programas de saúde e educação, como frequência escolar e acompanhamento vacinal das crianças, é obrigatória para a participação no programa.

Quais são os benefícios adicionais em julho?

Além do valor base oferecido, o Bolsa Família traz benefícios extras a depender da composição de cada família beneficiada:

R$ 150 adicionais por cada criança de até 6 anos.

por cada criança de até 6 anos. R$ 50 adicionais para cada jovem entre 7 e 18 anos.

para cada jovem entre 7 e 18 anos. R$ 50 adicionais para gestantes durante a gravidez.

Estes valores são projetados para auxiliar com despesas diretas ligadas à alimentação, saúde e educação, assegurando suporte contínuo em fases de desenvolvimento vital das crianças e adolescentes.

Calendário de Pagamento de Julho: Quando e Como?

A distribuição dos valores do Bolsa Família é organizada de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para julho de 2024, o calendário é estruturado da seguinte forma:

NIS final 1: 18 de julho NIS final 2: 19 de julho NIS final 3: 20 de julho NIS final 4: 21 de julho NIS final 5: 22 de julho NIS final 6: 23 de julho NIS final 7: 24 de julho NIS final 8: 25 de julho NIS final 9: 26 de julho NIS final 0: 27 de julho

Como garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família?

Para prevenir problemas e assegurar o recebimento ininterrupto dos benefícios, é crucial que os inscritos no Bolsa Família mantenham seus dados sempre atualizados no Cadastro Único. Recomenda-se que a atualização seja realizada pelo menos a cada dois anos, ou sempre que ocorrerem alterações significativas na dinâmica familiar, tais como o nascimento de filhos ou mudanças escolares. Ademais, é fundamental para a qualificação contínua no programa que se cumpram todas as obrigações estabelecidas, como a frequência mínima escolar obrigatória e o acompanhamento da vacinação das crianças.

Com o entendimento correto sobre os requisitos, benefícios e calendário do Bolsa Família, as famílias em situação de vulnerabilidade podem se organizar melhor e garantir o acesso a esse suporte financeiro vital. Julho segue sendo um mês de grande importância para milhões de brasileiros que contam com este programa para melhorar sua qualidade de vida e fortalecer seu desenvolvimento social.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação