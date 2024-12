CMA promove festa de confraternização com Re-Pa entre os associados

Dezembro, mês das confraternizações, principalmente de times de futebol pelada que passam a temporada cumprindo seu calendário de jogos.

O CMA – Clube Master Atalaia-, está com sua festa de confraternização no dia 10, domingo, na sede campestre do Clube do Sub no distrito de Curuçambá, Ananindeua, local aprazível e próprio para uma ‘confra’ de alto estilo social.

O CMA tem história no futebol pelada representando o bairro do Atalaia. Com um quadro associativo bem atuante, o clube dispõe de boa infraestrutura para atender suas demandas.

O presidente Edilson [Engorda] Gregório garante uma festa no jeito em que o associado exige. “É nossa ‘confra’ de final de temporada e vai ser ‘porreta’ para agradar associados e seus familiares”, garante.

O ponto máximo da festa é o badalado Re-Pa entre os associados. É quando as forças do CMA se dividem. De um lado, o azul marinho, do outro o alviceleste.

Engorda esquece o cargo de presidente e vira jogador do Paysandu, ao lado do ‘trator’ Gilson Castro que bate até na ‘sombra’. Cardoso, Cássio, Carcaça, Vadeco

Mariano, ex-presidente, assume o comando técnico do Clube do Remo que tem como ‘fera’ o serelepe Chuin, além do valoroso zagueiro Gatão, o meia Chanel, o ‘malabrista’.

No Re-Pa do ano passado houve empate e muito ‘sururu’ em campo por conta das reclamações de ambos os lados.

Minutos antes da bola rolar, vai ter homenagem póstuma ao falecido Mala, nome bastante reverenciado entre os atletas do CMA. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: CMA/Divulgação