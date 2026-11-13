Marajó articula os 18 municípios para construir agenda de desenvolvimento com planejamento de até dez anos

Realizado em Belém, Laboratório Tecer Futuros reuniu representantes do território e utilizou metodologia do Museu do Amanhã (RJ) para estimular a construção de uma visão compartilhada sobre o futuro do arquipélago.

Como construir um futuro comum para uma região formada por 18 municípios, mais de 2.500 ilhas e ilhotas e realidades tão distintas? Essa foi a questão que orientou o Laboratório Tecer Futuros, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro, em Belém. A atividade reuniu representantes de diferentes setores do Marajó para refletir sobre os caminhos de desenvolvimento do arquipélago e estabelecer bases para uma agenda regional de longo prazo. A iniciativa integra o Marajó em Movimento, plataforma de governança territorial liderada pelo Instituto Mondó, em articulação com a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (AMAM) e a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônica, Santarém-Cuiabá e Região Oeste do Pará (AMUT).

A proposta parte do entendimento de que desafios como educação, saúde, geração de renda, infraestrutura e desenvolvimento econômico estão interligados e não podem ser enfrentados de maneira isolada. Para Carolina Maciel, diretora executiva do Instituto Mondó, o território já acumulou estudos e planejamentos, mas precisa avançar na construção de mecanismos que viabilizem sua execução. “Agora, precisamos avançar na construção de ações e mecanismos que garantam sua implementação”, destaca.

O Marajó em Movimento propõe uma mudança na forma de pensar o desenvolvimento regional: em vez de partir exclusivamente dos problemas existentes, colocar no centro as pessoas, o protagonismo marajoara e a inteligência coletiva. A intenção é aproximar municípios, instituições e diferentes atores sociais para construir prioridades comuns, respeitando as particularidades de cada localidade. A plataforma também prevê a estruturação de uma governança territorial, com comitês, definição de responsabilidades e um observatório para acompanhar as transformações da região.

Metodologia propõe pensar o futuro a partir das escolhas do presente

Com condução técnica do Museu do Amanhã, o Laboratório Tecer Futuros utilizou a abordagem de Alfabetização em Futuros, vinculada ao trabalho da Cátedra UNESCO em parceria com o Museu do Amanhã e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A metodologia não busca prever acontecimentos, mas estimular os participantes a imaginar diferentes cenários, questionar ideias consideradas inevitáveis e identificar possibilidades de transformação.

Hérica Lima, representante do Museu do Amanhã, explica que o exercício ajuda a ampliar a capacidade de planejamento e a reconhecer que o futuro é resultado de decisões tomadas no presente. “O futuro não está pronto. Ele é resultado das escolhas e construções que fazemos no presente”, afirma.

A experiência também teve como diferencial reunir representantes de diferentes setores da sociedade marajoara em um mesmo espaço de reflexão. Segundo Hérica, a aplicação da metodologia com o propósito de contribuir para a construção de caminhos relacionados às políticas públicas de um território foi uma experiência nova para a equipe. O objetivo é que os conhecimentos compartilhados durante o laboratório possam ser incorporados por instituições e replicados em outros processos de planejamento.

Articulação entre municípios é apontada como caminho para o desenvolvimento

A necessidade de fortalecer a cooperação entre as prefeituras também foi destacada por Carla Athar, vice-prefeita de Cachoeira do Arari. Para ela, embora cada município tenha demandas próprias, muitos dos desafios enfrentados são comuns e ultrapassam os limites administrativos de cada cidade. Por isso, uma agenda regional pode ampliar as possibilidades de encontrar soluções conjuntas.

“Precisamos construir uma agenda regional, respeitando as particularidades de cada cidade, mas reconhecendo aquilo que podemos realizar juntos”, avalia.

A troca entre gestores e representantes de diferentes setores permite identificar pontos em comum, compartilhar experiências e aproximar prioridades. Para Carla, esse diálogo é fundamental para que o desenvolvimento do arquipélago deixe de ser pensado de maneira fragmentada e passe a ser tratado como uma responsabilidade coletiva.

Planejamento em três horizontes

Como desdobramento do processo, o Instituto Mondó trabalha com três horizontes de planejamento para o Marajó em Movimento. O primeiro contempla os próximos 18 meses e prevê o aprofundamento da teoria da mudança do território e de cada município, a estruturação da governança da plataforma, a formalização de comitês, a definição de responsabilidades e a organização de um observatório territorial.

A partir dessa etapa, a proposta é estabelecer planos de médio prazo, com horizonte de até quatro anos, e de longo prazo, de até dez anos. Entre as possibilidades em avaliação estão o fortalecimento da incidência nas políticas públicas estaduais e federais, a criação de instrumentos de desenvolvimento econômico e a viabilidade de um arranjo territorial que faça sentido para o território.

A expectativa do Instituto Mondó é que o laboratório represente uma etapa de um processo contínuo de articulação e planejamento, capaz de transformar as reflexões coletivas em propostas e iniciativas concretas. O objetivo é fortalecer a participação dos 18 municípios na definição dos caminhos para o desenvolvimento do arquipélago.

Fotos Divulgação