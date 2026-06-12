PF realiza fiscalização periódica de atividade de segurança privada em Moju

Fiscalização integra as medidas de controle e supervisão da atividade de segurança privada no Estado

A Polícia Federal realizou ontem, quinta-feira, 11, fiscalização de atividade de segurança privada no município de Moju, como parte das ações de controle e acompanhamento desenvolvidas pela instituição no âmbito de suas atribuições legais. A ação teve como objetivo verificar a regularidade da prestação dos serviços de segurança privada e o cumprimento das normas que regulamentam o setor. Durante os trabalhos, foram analisadas as condições de funcionamento da empresa responsável pela atividade na região, bem como sua conformidade com a legislação vigente.

Ao término da fiscalização, não foram constatadas irregularidades na prestação dos serviços de segurança privada, nem identificadas infrações administrativas passíveis de autuação.

A fiscalização de empresas e serviços de segurança privada integra as atribuições da Polícia Federal, responsável pelo controle, autorização e acompanhamento dessas atividades em todo o território nacional, contribuindo para a regularidade do setor e para a segurança da sociedade.

Fonte e imagem: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará