Semana de Excelência da MRN reconhece ideias inovadoras e premia talentos

A Mineração Rio do Norte (MRN) realizou, na última semana, mais uma edição da Semana de Excelência. O principal objetivo do evento foi fortalecer o conhecimento, promover a integração entre as diversas áreas da empresa, fornecedores e estimular a criatividade e a inovação, elementos fundamentais para a melhoria contínua das operações da MRN, como parte integrante do evento está a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho na Mineração (SIPATMIN).

Durante o evento, foram promovidas palestras de conscientização de segurança no trabalho e meio ambiente, atividades lúdicas, exposições de produtos e serviços, além de apresentações teatrais e espaços interativos na Feira de Excelência. O evento envolveu não apenas os empregados da empresa, mas também a comunidade local, reforçando o compromisso da MRN com o desenvolvimento sustentável e a inclusão social.

A programação contou com a premiação das equipes que apresentaram os projetos dos Círculos de Controle da Qualidade (CCQ), formadas por empregadas da MRN. Esses grupos se destacaram por sua participação ativa no evento, contribuindo com ideias e projetos inovadores para os processos operacionais da mineradora. A iniciativa dos CCQs busca incentivar a colaboração e a solução de problemas visando melhor eficiência dos processos, segurança no trabalho, ações ambientais, otimização de custos e maior produtividade.

Um dos destaques, reconhecido pela organização do evento, foi a otimização no trabalho de limpeza das telas de peneiramento do minério. Esse trabalho envolvia cerca de 6 pessoas e levava cerca de 6 horas para ser executado. Ariclevea Coelho Ferreira, gerente técnica na planta de beneficiamento, integrou a equipe reconhecida na Semana de Excelência e destacou que o projeto criado pela equipe conseguiu reduzir o tempo de serviço em até 1 hora e envolveu apenas 2 pessoas. A medida permitiu a otimização dos serviços e encaminhar empregados da MRN para outras redes de trabalho.

“Conseguimos otimizar a mão de obra e tirar os empregados da linha de fogo. Isso dá um grande orgulho e motivação na equipe. O CCQ é isso, olhar para a sua área e ver o que pode melhorar em nossa rotina. Nosso objetivo era diminuir o tempo de serviço em até 50%, mas conseguimos reduzir em 83% e isso é muito gratificante. Se não tivéssemos vencido já seríamos campeões, mas com esse reconhecimento temos o sentimento de que vale a pena participar da Semana de Excelência e isso nos motiva ainda mais. Eu só tenho a agradecer a MRN”, declarou Auriclevea.

Wvagno Ferreira, gerente da área de Desempenho e Riscos da MRN, é um dos idealizadores desta iniciativa, que surgiu em 2017. Para ele, a Semana de Excelência valoriza o talento dos empregados, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo com as comunidades e constrói um processo coletivo de inovação e desenvolvimento da região. “A Semana de Excelência oferece uma oportunidade de crescimento profissional aos participantes e o reconhecimento proporciona um maior engajamento e fortalece a empresa, a segurança em suas atividades e o ambiente onde nós estamos”, afirmou.

CONSCIENTIZAÇÃO

Ao longo desta semana, o evento também contou com palestras tratando de temas atuais, como a “A Importância da Conscientização e Prevenção da Violência Doméstica: Estratégias para Apoio e Intervenção”, ministrada pelo Promotor de Justiça da cidade de Faro, Osvaldino Lima de Sousa, e pelo Delegado de Polícia de Faro, Renan Dantas. A MRN abordou o tema no evento para conscientizar os empregados, tornando capazes de identificar situações de risco e oferecer apoio às vítimas, contribuindo na construção de uma sociedade mais igualitária.

“O Brasil ainda é, infelizmente, um país machista e, na região Norte, isso é ainda mais forte. É de suma importância conscientizar a todos sobre a igualdade, sobretudo homens e pais de família”, declarou o promotor Osvaldino de Sousa. Já o delegado Renan Dantas aproveitou o momento para orientar os presentes sobre os canais adequados para a denúncia do crime de violência doméstica. “Este é um tema muito atual e presente na sociedade. Tendo em vista que a MRN é uma empresa gigante, é importante conscientizar a todos sobre a violência doméstica e as consequências desse ato. É de fundamental relevância saber os pormenores dessa legislação e da Lei Maria da Penha”, completou.

Imagens: Divulgação