Vídeo: “Não gosto disso!”; Ana Castela ganha buquê de admirador secreto no Dia dos Namorados e reage

Solteira, a Boadeira de 22 anos se divertiu com o mistério e brincou que ia ligar para a floricultura para descobrir o autor.

O Dia dos Namorados da Ana Castela começou com um mistério digno de filme, mas a reação da cantora foi puramente a cara da “Boadeira”. Aos 22 anos, a artista compartilhou em suas redes sociais que recebeu um imponente buquê de flores rosas e vermelhas de um admirador secreto.

O presente veio acompanhado de um bilhete carinhoso que dizia: “Um pequeno gesto de carinho com muito amor de alguém que sempre está com você”. No entanto, quem esperava uma reação super romântica foi surpreendido. No Story seguinte do Instagram, Ana revelou, entre risos, que surpresas anônimas não fazem muito o seu estilo.

“Eu já falei, não gosto deste tipo de coisa, não! Este tipo de surpresa, gente. Vou ligar lá na floricultura, não dou conta, estou passando mal. Quem está sempre comigo? A Bruna, meu segurança, minha mãe e meu pai… Vocês acham que eles me mandam flor? Aí, estou passando mal”, brincou a cantora com seu carisma de sempre.

Indireta ou brincadeira? Cantora soltou a voz na véspera da data

A vida amorosa de Ana Castela tem sido alvo de especulações desde o fim do seu namoro relâmpago, que terminou em dezembro do ano passado. Passando a data oficialmente solteira, a sertaneja já havia divertido os seguidores na véspera (11) ao comentar sobre suas expectativas para o Dia dos Namorados.

Com muita irreverência, ela mandou um recado bem-humorado sobre o que faria se a solidão apertasse: “Não vou passar tão bem, não, mas se me der a doida eu ligo para ele de vídeo e canto assim ó…”, disparou.

Em seguida, Ana soltou o vozeirão ao lado de uma amiga, cantando um trecho da música Todo Sol, da dupla Matheus & Kauan, emendando com a sofrência de É Que Eu Não Te Esqueci:

“É que eu não te esqueci, nem vou te esquecer. Vem, volta pra mim, que eu prometo que paro de sair, paro de beber, paro com o rolê…”

Se o buquê misterioso tem alguma ligação com o “ex” ou se é obra de um novo pretendente, a Boadeira não revelou — mas que ela movimentou a internet com sua autenticidade neste Dia dos Namorados, isso ninguém pode negar!