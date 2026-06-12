Vídeo: O amor floresce novamente: Tati Machado anuncia nova gravidez

Após enfrentar a perda gestacional em 2025, apresentadora celebra a chegada de um novo capítulo ao lado do marido, Bruno Monteiro.

A apresentadora Tati Machado emocionou seus seguidores nesta quinta-feira (11) ao anunciar que está grávida novamente. Em um vídeo cheio de afeto publicado em suas redes sociais, ela aparece ao lado do marido, o cineasta Bruno Monteiro, celebrando a nova fase ao som de “Deus de Obras Completas”, canção da cantora gospel Kemilly Santos.

“O amor encontrou mais um jeito de florescer “, escreveu a apresentadora na legenda da publicação, que rapidamente se encheu de mensagens de carinho de amigos, familiares e fãs.

O recomeço após uma perda dolorosa na reta final

O anúncio traz um significado profundo e de superação para o casal. Em dezembro de 2024, Tati havia anunciado sua primeira gestação de forma muito alegre, ao vivo, durante o programa Mais Você. Na ocasião, a apresentadora Ana Maria Braga revelou que recebeu a visita de Tati em sua casa e foi presenteada com um body de bebê personalizado com o famoso bordão da repórter: “Exxxquece, vovó”.

No entanto, em maio de 2025, o casal enfrentou um momento de profunda dor. Através de um texto doloroso nas redes sociais, eles compartilharam com o público que haviam perdido o bebê na reta final da gestação, quando Tati completava 33 semanas.

“Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor”, explicaram na época.

A chegada desta nova gravidez é celebrada por muitos como a chegada de um “bebê arco-íris” — termo carinhoso usado para crianças que nascem após uma perda gestacional —, trazendo um novo capítulo de esperança e renovação para a vida de Tati Machado e Bruno Monteiro.