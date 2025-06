Ao vivo | Athletic-MG x Remo | Tuna Luso x Águia de Marabá | Futebol é na Super | 29.06.25

Neste domingo (29), às 16h (de Brasília), o Athletic enfrenta o Remo no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. A partida é válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal de A Província do Pará.

O Athletic ainda está na zona de rebaixamento da Série B, ocupando a 18ª posição com 12 pontos. Contudo, o time iniciou a rodada com chances reais de sair do Z-4. O Alvinegro vem de uma importante vitória por 2 a 1 sobre o líder Goiás, fora de casa, marcando a estreia vitoriosa de Rui Duarte no comando técnico do Esquadrão.

O Remo busca sua primeira vitória como visitante em sua sétima partida fora de Belém. Com apenas quatro dos últimos 15 pontos em disputa, o time azulino chega pressionado por um resultado positivo, que o colocaria na cola do G-4 da Série B.

Quem também entra em campo neste domingo (29), às 15h, o Estádio do Souza, em Belém,

será palco de um confronto decisivo pela 10ª rodada do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro: Tuna Luso e Águia de Marabá se enfrentam em busca de pontos cruciais na competição.

A partida promete agitar a capital paraense, reunindo duas equipes com grande tradição no futebol local. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal de A Província do Pará.

Se inscreva no canal: