Mosqueiro já vive as emoções do primeiro final de semana do veraneio

O mês de julho só começa na terça-feira, 1º, mas, na bucólica ilha de Mosqueiro, este final de semana, que marca do Dia de São Pedro, já é veraneio. Barraqueiros, ambulantes, comerciantes, vendedores de coco etc já estavam de prontidão desde ontem para receber os primeiros veranistas que todos os anos frequentam a ilha para desfrutar das belezas naturais com inúmeras praias de água doce às margens da Baía do Marajó.

Pontos focais das forças estaduais de segurança seguem atuando de forma integrada no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). A estrutura está instalada no entroncamento da avenida 16 de Novembro com a avenida Beira Mar, na praia do Chapéu Virado, no Distrito de Mosqueiro. As ações fazem parte da Operação Verão 2025, que iniciou no último sábado (28) e segue até o dia 4 de agosto.

No CICC Móvel, agentes de segurança coordenam estratégias operacionais, acompanham ocorrências em tempo real e monitoram, por meio das câmeras de videomonitoramento distribuídas pela ilha, os principais pontos de fluxo. A integração permite mais agilidade na tomada de decisões e no atendimento ao público.

Atendimento direto pelo 190

As ocorrências recebidas pelo canal de emergência 190, do Centro Integrado de Operações (Ciop), já são direcionadas diretamente ao sistema do CICC Móvel, facilitando o acionamento das equipes que atuam em campo no distrito.

Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, as ações foram antecipadas para garantir mais tranquilidade às famílias que já frequentam praias e balneários, em virtude do início das férias escolares.

“Deflagramos as ações integradas para garantir um veraneio seguro e tranquilo. Em Mosqueiro, o primeiro fim de semana de operação segue com tranquilidade, sem registros de ocorrências ou atendimentos no CICC Móvel até o momento. Nossas equipes estão a postos no centro e nas vias da ilha, e os bombeiros atuam nas praias para manter a ordem e atender prontamente a população, se necessário”, afirmou o secretário.

Efetivo reforçado

Mais de 150 agentes de segurança reforçam o policiamento em Mosqueiro, um dos principais destinos turísticos do Estado durante o mês de julho. A expectativa é de que o fluxo de veranistas e turistas aumente nas próximas semanas.

Para os trabalhadores locais, a presença do Estado representa mais tranquilidade. É o caso do ambulante Pedro Paulo Amaral, que vende lanches e bebidas na praia do Chapéu Virado.

“Moro aqui há 20 anos. Antes, a gente via muitos problemas, até com moradores de rua. Com a chegada do totem de segurança e do CICC, tudo melhorou. Diminuiu a confusão, o roubo, e agora a gente se sente mais seguro para trabalhar. Estamos confiantes de que teremos férias em paz”, relatou Seu Pedro.

Fiscalização e prevenção

Durante toda a operação, os agentes atuam no combate à poluição sonora, ao uso de cerol em linhas de pipa, à entrada de garrafas de vidro nas praias e em ações de enfrentamento à violência contra grupos vulneráveis — como importunação sexual contra mulheres, crianças e adolescentes.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguem orientando os banhistas quanto aos riscos da maré, além de realizar resgates e primeiros socorros, caso necessário.

A operação também intensifica fiscalizações em bares e restaurantes, além de manter rondas e patrulhamento ostensivo para inibir práticas criminosas em toda a ilha.

Operação Verão 2025

Considerada a maior ação do calendário da segurança pública estadual, a Operação Verão 2025 mobiliza mais de 9.200 agentes em ações ostensivas e preventivas nas principais praias e balneários do Estado. Iniciada em 28 de junho, a operação segue até 4 de agosto, reforçando o policiamento e promovendo ações educativas e de fiscalização.

Participam da operação órgãos vinculados à Segup, como as Polícias Militar, Civil, Científica e Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, o Detran, a Seap, além de instituições como a Artran, Adepará, Ideflor-Bio, Guardas Municipais e a Capitania dos Portos.

Da Redação com informações e imagens da Agência Pará de Notícias