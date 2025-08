Ao vivo | Athletico x Paysandu | Série B | 03.08.25

Neste domingo (3), o Athletico enfrenta o Paysandu na Ligga Arena, às 18h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo Portal A Província do Pará.

O Athletico atravessa uma fase difícil, com cinco partidas sem vencer na temporada. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, pela Copa do Brasil. Na Série B, o desempenho também é preocupante, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.

Já o Paysandu chega para a partida com a maior invencibilidade da Série B no momento: são oito jogos sem perder. Apesar da sequência positiva, a equipe bicolor ainda está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória fora de casa para começar a se afastar das últimas posições.

Se inscreva no canal: