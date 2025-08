Ação conjunta da PF com a PM/PA resulta na apreensão de quase uma tonelada de drogas

A Polícia Federal e a Polícia Militar do Pará (PM/PA) realizaram, na madrugada de anteontem, sexta-feira, 01, na zona rural do município de Rurópolis, mais uma ação conjunta de enfrentamento ao tráfico de drogas. A ação resultou na prisão de dois homens, um deles venezuelano, e apreensão de 936 kg de “skunk”, uma aeronave e três armas de fogo.

A operação foi fruto do compartilhamento de informações entre as forças de segurança envolvidas, com intenso uso dos dados de inteligência.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Santarém, onde foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Santarém