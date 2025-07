Ao vivo | Paysandu x Ferroviária | Série B | 30.05.25

Nesta segunda-feira (30), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém, o Paysandu recebe a Ferroviária pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E você acompanha tudo ao vivo com o Grupo Marajoara e no YouTube de A Província do Pará.

O Paysandu chega embalado por duas vitórias consecutivas, mas ainda ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos. A equipe bicolor precisa do terceiro triunfo para tentar diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já a Ferroviária, conhecida como “Locomotiva”, vem de uma importante vitória por 1 a 0 sobre o CRB, mesmo jogando com um jogador a menos. Esse resultado deixou o time na 12ª posição da tabela, com 18 pontos (quatro vitórias, seis empates e três derrotas), a apenas três pontos do G-4.

