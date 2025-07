Castanhal Junino 2025 quer coroar o Pará como potência cultural do Norte

Entre coreografias impecáveis, figurinos deslumbrantes e a força das tradições, festival aposta em concurso inédito, valorização da cultura popular e fomento à economia local.

Em julho, Castanhal vai virar sinônimo de cultura, tradição e festa. De 1º a 6, a cidade modelo sedia a terceira edição do Castanhal Junino, um dos maiores festivais juninos do nordeste paraense, com entrada gratuita, programação intensa e expectativa de público superior a 100 mil pessoas. O evento, que acontece na Praça do Estrela (Rua Maximino Porpino, Centro), reúne 50 quadrilhas de diferentes municípios, atrações culturais e um concurso inédito que promete eleger, pela primeira vez, a grande campeã das campeãs do estado. O Castanhal Junino 2025 conta com o patrocínio da Equatorial Energia.

De acordo com Michelle Miranda, da área de responsabilidade social da Equatorial Pará, empresa patrocinadora do evento, participar mais uma vez do Castanhal Junino é de extrema importância para a distribuidora.

“Para a Equatorial Pará, é uma imensa satisfação participar de mais uma edição do Castanhal Junino. Acreditamos que apoiar uma das mais importantes manifestações culturais da ‘Cidade Modelo’ é uma forma de reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento social e a valorização da identidade paraense. Estar presente neste evento significa para nós muito mais do que um patrocínio; é uma oportunidade de estarmos próximos da comunidade, de celebrarmos juntos as nossas tradições e de contribuirmos para a alegria que movimenta a economia e a cultura local.”

Realizado pela Casting Eventos, o festival cresceu e agora mira alto: consolidar Castanhal como capital junina do Pará e vitrine da potência cultural do Norte.

Durante os cinco primeiros dias (1º a 5), 50 quadrilhas disputam R$ 80 mil em prêmios, avaliadas por jurados que levam em conta critérios como coreografia, figurino, música e encenação. No dia 6, o grande destaque da programação: o concurso “Campeã das Campeãs”, que reunirá as 10 melhores quadrilhas do estado, todas já vencedoras em outros concursos de 2025. O grupo vencedor levará R$ 20 mil e se habilitará a vaga para representar o Pará em etapa nacional.

“São bancadas de jurados com olhares e vivências culturais diferentes que acabam elegendo várias campeãs regionais. Agora, vamos reunir todas essas vencedoras e coroar a grande campeã do Estado. É o Castanhal Junino entregando o título de melhor quadrilha do Pará em 2025”, destaca Ronaldo Sarmento, responsável pelo concurso.

“Sabemos que o turismo é um dos setores que mais geram oportunidades e distribuem renda de forma imediata. Com o Castanhal Junino, queremos transformar cultura em desenvolvimento, impulsionar a economia criativa e fortalecer o orgulho da nossa gente, não apenas em Castanhal, mas em toda a região”, afirma Renato Roldem, idealizador do festival.

Para ele, o evento vai muito além da festa: é uma vitrine poderosa da identidade paraense.

“Castanhal carrega em suas veias uma herança nordestina vibrante. O festival é a chance de projetar essa força cultural para o Brasil e o mundo, com a grandeza que ela merece”, pontua.

Mais do que uma grande festa, o Castanhal Junino também é motor de desenvolvimento. Nas edições anteriores, o evento movimentou milhões de reais, impulsionando setores como hospedagem, alimentação, transporte e comércio, com destaque para pequenos empreendedores e trabalhadores da cultura.

“A terceira edição não é apenas uma ação cultural, mas uma estratégia concreta para o desenvolvimento econômico e a valorização da identidade paraense. Estamos falando de um festival que movimenta a economia criativa, promove inclusão e amplia o acesso à cultura”, afirma Alexandre Almassy, diretor geral do Castanhal Junino.

“O evento atrai milhares de visitantes, lota hotéis e aquece o comércio. A cidade só tem a ganhar com essa vitrine cultural”, completa Alexandre.

De olho na COP-30, que acontecerá em Belém, em novembro, o festival também abraça a causa ambiental. A programação deste ano incluirá ações de conscientização ecológica, coleta seletiva e promoção da inclusão social, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os de número 8 (trabalho decente e crescimento econômico), 10 (redução das desigualdades) e 13 (ação contra a mudança global do clima).

Programação

1/7: 19h30 – Edilson Moreno | 21h – Concurso de Quadrilhas

2/7: 19h30 – Jamilly Araújo | 21h – Concurso de Quadrilhas

3/7: 19h30 – Alanzinho | 21h – Concurso de Quadrilhas

4/7: 19h30 – Juninho Farra | 21h – Concurso de Quadrilhas

5/7: 19h30 – Banda Sayonara | 21h – Concurso de Quadrilhas

6/7: 19h30 – Banda Cabras do Forró | 21h – Concurso “Campeã das Campeãs”

Serviço

Data: 1º a 6 de julho de 2025

Hora: A partir das 19h

Local: Praça do Estrela – Rua Maximino Porpino, Centro, Castanhal (PA)

Entrada gratuita

Mais informações: www.castanhaljunino.com.br

Redes sociais: @castanhaljunino