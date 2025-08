Ao vivo | Remo x Ferroviária | Série B | 01.08.25

Nesta sexta-feira (1), o Remo enfrenta a Ferroviária em Belém. A partida, válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio do Mangueirão. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e o Portal A Província do Pará.

O Remo continua na briga pelo G-4. Na rodada anterior, o time azulino vencia o Goiás fora de casa, mas cedeu o empate no final da partida, desperdiçando a chance de conquistar três pontos. O Leão chega para o confronto com a Ferroviária ostentando uma invencibilidade de seis jogos.

Já a Ferroviária, conhecida como a “Locomotiva”, inicia o returno da competição com um peso extra: não vence há seis partidas. O time grená, atualmente na 18ª colocação com 20 pontos, está na zona de rebaixamento. Para reverter a situação, a diretoria se movimentou e anunciou dois novos reforços: o zagueiro Vitor Mendes e o atacante português Hernâni Fortes.

Se inscreva no canal: