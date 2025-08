Impulsionada por IA, operação de Belo Monte ganha eficiência e pioneirismo no setor elétrico

A Inteligência Artificial já faz parte do dia a dia da maior hidrelétrica 100% brasileira. A busca por mais agilidade para a tomada de decisões e pelo aumento a eficiência da operação em tempo real levou a Norte Energia, concessionária da Usina Belo Monte, à solução que atende pelo sugestivo nome de Operador Digital.

O sistema desenvolvido a partir da aquisição do PI System da AVEVA, no início de 2022, integra diferentes bases de dados em uma plataforma única e inteligente, permitindo o gerenciamento de informações de hidrologia, equipamentos, estações, compromissos regulatórios e até mesmo informações do próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com quem a usina mantém uma integração via API.

A solução tecnológica, que representa uma importante inovação para o setor, é capaz de consolidar essas informações de forma customizada e, com a utilização de Inteligência Artificial, auxilia os operadores na identificação antecipada de situações críticas ou oportunidades de otimização em sua atuação. Um exemplo disso é o monitoramento das variações de carga, que permite que a usina ofereça maior geração com base em dados reais de disponibilidade hídrica e performance do Sistema Interligado Nacional (SIN). A ferramenta também otimiza o uso da água e garante o cumprimento rigoroso das exigências regulatórias e ambientais.

Após um ano de desenvolvimento e testes, oOperador Digital começou a funcionar em Belo Monte em 2023. Apesar do nome, a ferramenta não substitui o operador que atua na usina, mas facilita as atividades do profissional.

O Operador Digital atua em diferentes frentes, como, por exemplo, o monitoramento dos equipamentos. Por meio de painéis de Business Intelligence (BI), o sistema indica o estado operacional de máquinas, comportas, unidades geradoras e sistemas auxiliares, emitindo alertas preditivos sobre eventuais falhas ou desvios de performance. Isso permite à equipe técnica adotar medidas prescritivas, ou seja, identifica tendências de falhas, possibilita ações preventivas, que reduzem a necessidade de intervenções para correção.

Para o superintendente de Operação da Norte Energia, Sandro Deivis dos Santos, o uso de tecnologia aplicada à operação posiciona da Usina Hidrelétrica Belo Monte na vanguarda: “Estamos entre as usinas mais avançadas do setor elétrico em termos de digitalização da operação. O que desenvolvemos aqui tem sido referência para outras empresas, e mostra que é possível aliar inovação tecnológica à geração de energia limpa em larga escala. Com esse recurso, nossos operadores têm mais tempo para pensar e propor soluções inovadoras, seja no próprio sistema ou a partir de outros recursos tecnológicos”, explica.

Desde 2022, Belo Monte é a usina 100 % brasileira que mais tem gerado energia limpa e renovável para o país durante o primeiro semestre. De janeiro a junho deste ano, a geração da usina foi de 27.906 gigawatts-hora (GWh), suprindo 8% de toda a energia utilizada no Brasil, o que equivale ao consumo de 26 milhões de residências. A produção representa um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram gerados 20.414 GWh.

Imagens: Divulgação