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Campanha contra importunação sexual chega ao Terminal Rodoviário

Terceira etapa da ação “Te Arreda Aí, Mano” levou orientações a passageiros no Terminal Rodoviário de Belém e na Praça do Operário, em São Brás, reforçando o combate ao assédio no transporte coletivo

Aconteceu anteontem, quinta-feira, 03, a terceira rodada da campanha “Te Arreda Aí, Mano”, de combate à importunação sexual no transporte coletivo. A mobilização ocorreu no Terminal Rodoviário de Belém e na Praça do Operário, no bairro de São Brás, reunindo equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), da Secretaria Municipal da Mulher e do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Com o slogan “Respeito no busão não é favor, é obrigação”, a campanha tem como objetivo conscientizar passageiros sobre a importância do respeito dentro dos coletivos, orientar sobre como identificar situações de assédio e incentivar a denúncia de casos de violência.

Durante a ação, as equipes distribuíram materiais educativos e conversaram diretamente com usuários do transporte público sobre práticas que configuram importunação sexual, como toques sem consentimento, atos libidinosos, o chamado “manspreading”, quando um passageiro ocupa espaço excessivo, e o “upskirting”, caracterizado pelo registro de imagens íntimas sem autorização.

O coordenador de Transportes Especiais da Segbel, Gerlandson Oliveira, destacou que a campanha busca transformar o transporte coletivo em um ambiente cada vez mais seguro para todos os usuários.

“Nosso trabalho vai além da fiscalização. Também temos a missão de orientar e conscientizar a população para que o transporte público seja um espaço de respeito e segurança. Essas ações aproximam o poder público dos usuários e fortalecem a cultura da denúncia contra qualquer forma de violência”.

Durante a mobilização, agentes e equipes técnicas percorreram as plataformas de embarque, pontos de parada e veículos que circulavam pelos dois locais, distribuindo materiais informativos e orientando passageiros sobre os tipos de violência previstos na legislação, os direitos das vítimas e os canais disponíveis para denúncia. A ação também incentivou que testemunhas de casos de importunação sexual contribuam com o enfrentamento desse tipo de crime por meio da denúncia.

Para a promotora de Justiça Darlene Moreira, da Promotoria da Mulher do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), iniciativas como essa fortalecem a prevenção e ampliam a rede de proteção às vítimas.

“Os dados mostram que o transporte público ainda é um dos espaços onde muitas mulheres sofrem violência diariamente. Por isso, precisamos ampliar o debate, orientar a população e fortalecer as denúncias para combater esse tipo de crime”.

A campanha também esclarece que a importunação sexual é crime, com pena de um a cinco anos de prisão, conforme previsto na legislação brasileira. O registro não autorizado de imagens íntimas também é crime e pode resultar em detenção de seis meses a um ano, além de multa. Quando envolve menores de 14 anos, a conduta é enquadrada como estupro de vulnerável, com penas ainda mais severas.

A campanha “Te Arreda Aí, Mano” integra um conjunto de ações permanentes desenvolvidas pela Prefeitura de Belém para fortalecer a segurança e a cultura de respeito no transporte coletivo. A iniciativa reúne órgãos municipais e o Ministério Público em atividades de orientação, prevenção e conscientização, levando informações diretamente aos usuários do sistema. A proposta é ampliar o conhecimento da população sobre os direitos das vítimas, incentivar a denúncia de casos de importunação sexual e contribuir para que ônibus, terminais e pontos de parada sejam espaços cada vez mais seguros, acolhedores e livres de qualquer forma de violência.

Fonte e imagem: Agência Belém

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