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Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 2.645

O número oficial de mortos em decorrência dos dois terremotos de 24 de junho na Venezuela chegou a 2.645 pessoas, segundo comunicado mais recente divulgado pelo Ministério das Comunicações.

Os feridos somam 12.666 até o momento, de acordo com os números oficiais. O comunicado informa ainda que 6.462 pessoas foram resgatadas com vida. As famílias assistidas pelo governo chegam a 86 mil.

O governo venezuelano calcula que mais de 15 mil tenham ficado sem moradia. Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) dão conta, contudo, de cerca de 50 mil desaparecidos.

A Venezuela, principalmente a cidade de La Guaira, foi atingida no início da noite do dia 24 de junho por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5. Os tremores ocorreram com menos de um minuto de intervalo entre um e outro. Seguiram-se vinte réplicas após os impactos iniciais.

Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

Fonte e imagem: Agência Brasil

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