Cine Líbero Luxardo recebe Mostra de Cinema Japonês, e a entrada é franca

A Fundação Cultural do Pará, por meio do Cine Líbero Luxardo e em parceria com o Consulado do Japão em Belém, irá receber a Mostra de Cinema Japonês 2024. A programação começa nesta quinta-feira (28) e segue até o dia 4 de dezembro. A entrada é franca.

Durante a mostra serão exibidos quatro filmes inéditos e dois animês. Todos com áudio original em japonês e legendas em português. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do cinema uma hora antes do início de cada projeção.

A Mostra estreia às 17h10 com o anime “Crayon Schin-chan: Bravo! Grande batalha de samurais”. Inspirada nos mangás de Yoshito Usui, Crayon Schin-chan é considerada uma das séries de animação mais longa do mundo, recordista de audiência no Japão.

O filme de Keiichi Hara conta o dia em que Shin-chan tem um sonho com uma bela moça e, de repente, encontra-se no Ano II de Era Tensho (1574) salvando de um perigo o samurai Matabei. Em agradecimento, o samurai o convida a ir ao Castelo Kasuga, onde, surpreso, Shin-chan encontra-se com a moça do sonho.

Também no primeiro dia da Mostra, às 19h será exibido “The nighthawk’s first love” (O Primeiro Amor da Notívaga, uma adaptação cinematográfica do romance de Rio Shimamoto, de 2012, dirigido por Yuka Yasukawa (seu segundo longa-metragem) e escrito por Hideo Jojo (On the Edge of Their Seats).

Aiko Maeda (Matsui Rena) é uma estudante universitária que reluta em se apaixonar, por causa de uma marca de nascença no lado esquerdo do rosto. No entanto, essa situação muda, quando é entrevistada para um livro sobre “pessoas com marcas e cicatrizes no rosto”. Em função de conversas sobre a adaptação desse livro para o cinema, Aiko conhece o diretor Tobisaka Outa (Nakajima Ayumu) e, gradualmente, começa a se sentir atraída por ele.

Ruptura – A animação “Kappa: O Duende do Rio e o Sampei”, será exibida no dia 29, às 16h20. O animê conta a aventura do jovem Sampei com o duende, um menino que vive com o avô numa tranquila aldeia. Um dia, após passar pelas correntes lamacentas do rio, ele acorda na terra dos duendes. Sampei faz amizade com um deles, Gartalow, e os dois decidem fugir juntos de volta ao vilarejo.

Em seguida, às 18h, será a vez do drama “I am what I am (Sobakasu)”, Kasumi, de 30 anos (interpretada por Toko Miura em seu 1o papel principal após Drive My Car), trabalha em um call center e mora com a sua família, sendo bastante incomodada por sua mãe que deseja que ela se case, chegando a propor-lhe um “Omiai”, o casamento arranjado. Na realidade, Kasumi não consegue nutrir sentimentos românticos pelos outros. Com a ajuda de sua amiga Maho, Kasumi deseja apenas viver sem os rígidos papéis de gênero e expectativas da sociedade que ditam como as jovens devem se submeter aos ideais de amor e casamento. O filme é uma libertadora ruptura perante a ideia de que o amor romântico equivale à felicidade e a uma vida plena.

Também integram a Mostra de Cinema Japonês, “What Did You Eat Yesterday? (Kinou Nani Tabeta?)” e “Hit Me Anyone One More Time!”. O primeiro é uma adaptação de uma popular série de mangá, “Kinou Nani Tabeta?”, de Fumi Yoshinaga, estrelado por Hidetoshi Nishijima e Seiyo Uchino. Shiro, que trabalha em um escritório de advocacia, e seu namorado Kenji, cabeleireiro, estão morando juntos. E, durante uma viagem a Kyoto, para comemorar o aniversário de Kenji, Shiro levanta um certo assunto que muda o rumo da viagem.

“Hit Me Anyone One More Time!” é uma comédia que narra a história de um homem que desperta no leito do hospital, sem nenhuma lembrança de onde está ou de quem ele é. Logo, através do noticiário na TV, percebe que é ninguém menos que Keisuke Kuroda, o 127° Primeiro- Ministro do Japão, odiado pelo povo e vítima de uma pedrada na cabeça. Incapaz de se lembrar das pessoas ao seu redor, Kuroda retoma suas funções com um novo senso de altruísmo e consciência, escondendo sua perda de memória.

Sorteio – Após a projeção dos filmes serão sorteados, entre os que preencherem enquete, os Calendários do Japão 2025 no formato livreto (de folhear) de temas variados como arte, paisagem e arquitetura japonesa.

A Mostra de Cinema Japonês é uma realização do Consulado do Japão em Belém e a Fundação Japão em parceria com o Governo do Estado do Pará por meio da Fundação Cultural do Pará.

Confira a programação completa:

28/11

17h10: CRAYON SHINCHAN

19h: THE NIGHTTHAWK’S FIRST LOVE

29/11

16h20: KAPPA

18h: I AM WHAT I AM

30/11

16h: CRAYON SHINCHAN

17h45: WHAT DID YOU EAT YESTERDAY?

01/12

16h: KAPPA

17h40: HIT ME ANYONE ONE MORE TIME!

03/12

16h: I AM WHAT I AM

17h55: WHAT DID YOU EAT YESTERDAY?

04/12

16h: THE NIGHTTHAWK’S FIRST LOVE

17h50: HIT ME ANYONE ONE MORE TIME!

Serviço Cine Líbero Luxardo

Avenida Gentil Bittencourt, 650 | (Fundação Cultural do Pará) – Nazaré – Belém/Pará

A bilheteria abre uma hora antes das sessões | Lotação: 98 lugares

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição

Realização: Fundação Cultural do Pará | Governo do Estado do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação