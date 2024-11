Falta de provas: Investigação contra Gusttavo Lima é arquivada

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu arquivamento da investigação sobre a compra e venda de uma aeronave do cantor Gusttavo Lima para empresas Esportes da Sorte e Vai de Bet por falta de provas de ocultação de valores.

– A realização desses negócios, todos documentados e com as respectivas movimentações bancárias registradas, a toda evidência, não demonstram a prática de crimes de lavagem de dinheiro pelo investigado Nivaldo Batista Lima [Gusttavo Lima] – diz o parecer.

A manifestação do MPPE foi assinada pela promotora Mariana Pessoa de Melo Vila Nova e obedece a uma determinação da Justiça. No último dia 20, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, tinha estipulado um prazo de cinco dias para que o órgão oferecesse denúncia, arquivasse o caso ou pedisse novas diligências dentro da Operação Integration.

Operação Integration investiga lavagem de dinheiro de jogos ilegais e resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Bezerra, além do indiciamento de Gusttavo Lima, em setembro.

Seguem em andamento investigações sobre a Esportes da Sorte e outras empresas envolvidas, como a Zelu Brasil. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News/ Foto: Marcos Maldi / AgNews