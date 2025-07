Clube do Remo vence de virada o Avaí e cola no G4 da Série B em quinto lugar

O Clube do Remo venceu de virada o Avaí em jogo da noite chuvosa desta quinta-feira, 24, válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Foram 2 a 1, gols de Matheus Davó e Pedro Rocha; Emerson Rocha descontou para os visitantes. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com o resultado, o Leão Azul chega aos 29 pontos, e ocupa a 5ª colocação, colado no G4. Ao fechar o primeiro turno, provavelmente o Remo alcance os 30 pontos.

Como dito anteriormente, foi uma noite chuvosa, e o jogo começou de forma desagradável. Aos dois minutos, Emerson Ramon foi ágil e cirúrgico. Abriu o placar, calando um Mangueirão lotado pela torcida Fenômeno Azul.

A resposta perigosa veio da cabeça de Pedro Rocha, aos 19 minutos, mas a bola balançou a rede pelo lado de fora.

Matheus Davó deu a resposta em gol aos 28 minutos.

Posteriormente, aos 41, houve um lance, a arbitragem cobrou do VAR e foi marcada penalidade máxima contra o Avaí. Pedro Rocha chutou certeiro. Dois a 1 para o Remo.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, as equipes voltaram prontas para o tira-teima. O Remo teve a chance de fazer mais um gol, no entanto, a finalização não deu certo. O Avaí tentava empatar para voltar a Santa Catarina ao menos com um pontinho. Não deu.

Clubes do Sul e Sudeste não gostam de vir para o Norte. Reclamam muito da distância. Não pensam o mesmo quando são os clubes do Norte que fazem a longa viagem até aquelas regiões. Enfim, o resultado desta noite deu para o técnico português António Oliveira respirar mais aliviado. As cobranças são muitas em cima do comandante, posto que o Clube do Remo não está com o mesmo pique de quando começou o Campeonato Brasileiro. Esta foi uma vitória importante.

O Remo volta a campo na próxima terça-feira, 29, contra o Goiás, pela 19ª Rodada, às 21h30. Já o Avaí encara o Botafogo-SP, na segunda, 28, a partir das 19h.

